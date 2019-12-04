شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سائق يدهس شخصين ويفر هاربًا والان نبدء بالتفاصيل

أقدم قائد مركبة، أمس، على دهس شخصين في محطة وقود على أحد طرق محافظة بيش، وأظهر مقطع فيديو قيام قائد المركبة بدهس الشخصين، ثم لاذ بالفرار من الموقع رغم النداء، ومحاولة شخص إيقافه بعد الحادث.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت صباح أمس الثلاثاء، بلاغا عن حادث دهس داخل محطة وقود على شارع الأمير سلطان بمحافظة بيش.

وتابع: "على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث"، مبينا أنه قبل وصول الفرقة إلى موقع الحادث وجدت حالتين داخل مركبة مواطن متجه بها إلى المستشفى فتم مباشرة الحالتين، وتقديم الخدمة الإسعافية لهما، ونقلهما إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج، مشيرا أن الإصابات عبارة عن سحجات وكدمات.