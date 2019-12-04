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إصابات في انقلاب مركبة بـ #جدة

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2019-12-04

إصابات في انقلاب مركبة بـ #جدة

في حي كيلو 14

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية عن تلقيه بلاغًا عن انقلاب مركبة؛ بسبب انحرافها عن المسار واصطدامها بمركبتين متوقفتين بجانب الطريق في ”حي كيلو 14” بجدة.

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وأوضح المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه عدد من الإصابات.

وأضاف أنه على الفور باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى؛ وذلك لتلقي العلاج اللازم.

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