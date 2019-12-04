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فيديو.. 6 مواطنين يحتفون بمعلمهم بعد 30 سنة من مغادرته تبوك
وصل على متن رحلة قادمة من مصر
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
في مشهد من مشاهد الوفاء وحفظ المعروف ورد الجميل لأهله.. قام مجموعة من المواطنين في تبوك، وهم “سطام مشهور العنزي وفيصل العرجان العطوي وعبدالرحمن علي العطوي وعبدالرحمن محمد البلوي ومحمد فالح البلوي وعيد سليمان العطوي”، بدعوة معلمهم لزيارة المملكة، ويدعى يسري زيدان والذي قام بتدريسهم مادة الفيزياء قبل أكثر من ثلاثين سنة.
وقام سطام العنزي بالتواصل مع معلمه نيابة عن زملائه وترتيب حضوره لمدينة تبوك، حيث وصل اليوم الأربعاء، على متن إحدى الرحلات قادمًا من مصر واستقبله طلابه بالأحضان.
وكان معلم الفيزياء يسري زيدان قد غادر السعودية في عام 1994م، واليوم وبعد ثلاثين عامًا يعود إليها بدعوة من طلابه للاحتفاء به.
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