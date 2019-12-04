فيديو.. المطلق يوضح حكم الوسم على البعير

2019-12-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن الوسم على البعير سنة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة.

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وقال المطلق، في برنامج فتاوى الذي يبث على القناة الأولى: إن المشكلة تكمن في وسم الوجه، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارًا موسومًا في وجهه فلعن من أوسمه، وهذا لا يجوز فعله بنص النبي صلى الله عليه وسلم فالوسم ملعون في الوجه والخد.

وتابع الشيخ المطلق، أن الوسم في “رجلها أو مؤخرتها” جائز، مؤكدًا أن القبائل العربية كانت تسم، وكل قبيلة كانت لها وسم خاص؛ حتى لا تختلط الإبل، وهناك شواهد تؤكد أن الوسم كان موجودًا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل الإسلام أقره النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكان يسم إبل الصدقة.