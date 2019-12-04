- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. المطلق يوضح حكم الوسم على البعير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. المطلق يوضح حكم الوسم على البعير
أكد أنه جائز بشروط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن الوسم على البعير سنة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة.
وقال المطلق، في برنامج فتاوى الذي يبث على القناة الأولى: إن المشكلة تكمن في وسم الوجه، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارًا موسومًا في وجهه فلعن من أوسمه، وهذا لا يجوز فعله بنص النبي صلى الله عليه وسلم فالوسم ملعون في الوجه والخد.
وتابع الشيخ المطلق، أن الوسم في “رجلها أو مؤخرتها” جائز، مؤكدًا أن القبائل العربية كانت تسم، وكل قبيلة كانت لها وسم خاص؛ حتى لا تختلط الإبل، وهناك شواهد تؤكد أن الوسم كان موجودًا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل الإسلام أقره النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكان يسم إبل الصدقة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. المطلق يوضح حكم الوسم على البعير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.