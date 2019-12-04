شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ "الخليج 365": تعيين 300 معلمة بديلة.. قريبا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ذكرى السلمي (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصدر مطلع قرب تعيين ٣٠٠ معلمة بديلة من الجامعيات، إذ تم توجيههن من إدارات التعليم في اليومين الماضيين لإجراء الفحص الطبي، بعد استكمالهن تسجيل الرغبات المكانية بشقيها التعليمي والإداري في وقت سابق، وإغلاق الرابط الإلكتروني لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالتعيين.

وأعربت المتحدثة باسم الدفعة الثالثة من المعلمات البديلات آمال الأحمدي لـ«الخليج 365» عن أملها في تمكين باقي البديلات اللائي لم يبت في أمرهن في الوظائف. وكانت البديلات المتبقيات تعثرن في التعيين بسبب نقص الأوراق، وحصولهن على مؤهل أقل من الجامعي.

يذكر أن "الخليج 365" تابعت معاناة وقضية المعلمات البديلات وأفردت لها حيزا في أعداد عدة.