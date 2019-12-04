آل ناجي: المملكة أولت التعليم والبحث عناية فائقة

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جدة - خالد شويل - أحمد عوض (حفر الباطن) افتتح مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد آل ناجي، فعاليات مؤتمر علم النفس الرياضي التطبيقي الذي نظمته الجامعة اليوم (الأربعاء). وأكد آل ناجي، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أولت التعليم والبحث عناية فائقة، ليقينها بأن نهضة الشعوب لا تكون إلا بالعلم والعمل، وهو هدفها الأساس منذ أن قامت الدولة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (طيب الله ثراه)، فحققت نهضة مبهرة على كافة الأصعدة وتتطلع إلى المزيد برؤيتها الثاقبة 2030.



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