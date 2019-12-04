شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال» تحذر السيدات: «الهوية الوطنية» أو الغرامة.. المهلة 35 يوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشـبراوي (جدة)

علمت "الخليج 365" عن صدور تعميم من الأحوال المدنية إلى الجهات المعنية عن قرب نفاذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام السعوديات بالحصول على الهوية الوطنية لتكون الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها، إذ تم تحديد 13/ 5/ 1441 كآخر موعد في هذا الشأن.

وأكد التعميم على المحافظات والإدارات الحكومية والمشايخ والنواب إبلاغ المواطنين والمواطنات بذلك وما يترتب على عدم حصول المرأة على الهوية قبل التاريخ المحدد من غرامات لمن تجاوز سنها (18) عاما فأكثر، وعدم تقديم خدمات لها من جميع الجهات الحكومية والأهلية لحين حصولها على الهوية الوطنية.

وشدد التعميم على تسخير الأحوال المدنية كافة جهودها لمواجهة طلبات المستفيدات، في الوقت الذي تم فيه تكليف عدد من الأقسام النسائية بالعمل في الفترة المسائية من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء، ويجري التنسيق حاليا مع عدد من الجامعات والكليات ومجمعات المدارس لتقديم الخدمة للطالبات والمنسوبات بالعربات والحقائب المتنقلة. وحث التعميم أولياء الأمور على التعاون في التعريف إلكترونيا بقريباتهم عن طريق نظام «أبشر»، وتمكينهن من الحصول على الهوية الوطنية.