شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صحة حائل يُدشن مشاريع تطويرية بمستشفى الشملي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بندر الغضوري (الشملي) bandar_alanzii‎@

دشن مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري، اليوم (الأربعاء)، المشاريع التطويرية بمستشفى الشملي العام، وشملت التعقيم المركزي المختص بتعقيم الأدوات الطبية، وتطوير الخدمات المساندة التي تضم قسم الجودة وسلامة المرضى والرعاية الصحية المنزلية، وعيادة الاستشارات الدوائية، وقسم السجلات الطبية والصيدلية المركزية، وغرفة الاجتماعات والمحاضرات، وقسم تجربة المريض.

كما شملت المشاريع التطويرية زيادة عدد الكراسي في قسم الولادة والحضانة من ٢ إلى ٩ كراسي، بالإضافة إلى حضانات لحديثي الولادة، ورفع عدد الغرف في العيادات الخارجية من ١٠ إلى ١٥ غرفة.

وأكد الدكتور الشمري، أن المشاريع التطويرية التي تم تدشينها اليوم بمستشفى الشملي العام تسهم في تحسين بيئة العمل للموظف وتطوير الخدمة الصحية للمراجعين.