، شاهد.. كيف استعاد "الحجر" بريقه القديم.. بدر بن عبدالله: فخور بكم ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب إزالة التعديات والكتابات المشوهة

استعاد الحجر بريقه وصورته الأولى بعد أن أزال فريق حماية العلا التعديات والكتابات المشوهة لواجهته، عقب عبث الأيادي به، والنَّيل منه.. فيما أشاد وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بفريق حماية التراث.

وأظهرت الصورة التي نشرها حساب "الهيئة الملكية لمحافظة العلا" على "تويتر" التغيير الذي أحدثه فريق حماية العلا، وإزالته الكتابات المشوهة التي حاولت طمس الأثر التاريخي.

وغرد حساب "الهيئة" قائلاً: "الصورة إلى اليسار توضح أحد المدافن في الحجر عقب إزالة التعديات والكتابات المشوهة لواجهته، كما يتضح في الصورة إلى اليمين. ويلعب فريق حماية العلا دورًا حيويًّا في حماية واستعادة تراثنا".

وغرد وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، معلقًا: "فخور بكم.. فأهل العلا حماة التراث".

نبذة عن "حماية"

ويعد برنامج "حماية" التابع للهيئة الملكية لمحافظة العلا برنامجًا مجتمعيًّا لتعزيز الوعي، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة في جهود الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والطبيعي الاستثنائي بالمحافظة، وإشراك شباب وفتيات العلا كسفراء، يقومون بدور محوري في صون تراث العلا وبيئتها وطبيعتها للأجيال القادمة.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والطبيعي الاستثنائي بمحافظة العلا، كما يسهم في زيادة الروابط الوجدانية والشعور بالانتماء لمحافظة العلا والمناطق التراثية والثقافية.

وإلى جانب الشعور بالفخر للمساهمة في الحفاظ على تراث البلاد، يحصل كذلك المشترك في البرنامج على مكافأة شهرية بقيمة 2000 ريال سعودي.

ولمعلومات أكثر تفصيلاً يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج: https://hammayah.rcu.gov.sa/