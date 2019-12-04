، برنامج "كفالة".. دروس في الشفافية ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتشرت في الكثير من دول العالم بصورة لافتة مبادرات إنشاء ودعم وتمويل الشركات الناشئة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال؛ لما تلعبه من دور رائد في دعم اقتصاديات الدول التي تحرص حرصًا شديدًا على تطبيق هذه المبادرات، ونشر ثقافتها وفكرها بين الشباب من الجنسين.

والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن دعمها الاقتصاد الوطني، فإنها تخلق وتبتكر فرصًا وظيفية جديدة للشباب من الجنسين؛ وهذا بدوره يمثل مصادر دخل مبتكرة، غير نفطية، وأيضًا يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي شددت على رفع نسبة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المئة بحلول عام 2030.

مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعروفة عالميًّا تتراوح بين 50 و54 في المئة؛ وهذا يدل على أن نسبة إسهام منشآتنا في السعودية منخفضة نوعًا ما..

ولا تذكر المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلا ويذكر برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ يعد «كفالة» من العلامات المضيئة في هذا القطاع، بل أبرز المبادرات الوطنية الرائدة في مجال توفير التمويل اللازم للمنشآت عبر الاتفاقيات التي يوقِّعها مع البنوك، وجهات التمويل الأخرى.

وما عزز من أهمية برنامج «كفالة» ما يجده من رعاية كريمة واهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -. وما زاد من وتيرة النجاحات الكبيرة التي حققها البرنامج تمتعه بإدارة قوية، تقوده برؤية ثاقبة، ومهنية واحترافية عالية المستوى.

وما يلفت النظر، ويشد الانتباه، أن برنامج «كفالة»، الذي يمتد عمره لأربعة عشر عامًا، حقق إنجازات، وقفزات عالية، خلال العامين الماضيين، لم يسبق لها مثيل في أي برنامج، أو حتى هيئة، أو مؤسسة، عامة كانت أو خاصة.

وتمثلت أبرز إنجازات البرنامج في ارتفاع برامجه ومنتجاته التي ينفذها؛ فمن برنامج واحد، ظل عليه لمدة اثني عشرة عامًا، قفز إلى سبعة منتجات أساسية، إضافة إلى ثلاثة برامج إضافية أخرى متنوعة، فضلاً عن ارتفاع رأس ماله من 200 مليون ريال فقط إلى مليار و«700» مليون ريال، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الموقر في هذا الصدد.

Advertisements

وهذا بدوره أسهم بدرجة كبيرة في رفع عدد جهات التمويل التي وقّع معها البرنامج اتفاقيات تعاون؛ إذ ارتفعت من «11» جهة فقط إلى «27» جهة تمويل، لا تقتصر على البنوك فحسب، بل تضم أيضًا مؤسسات وشركات تمويل عريقة.

لم تتوقف إنجازات برنامج «كفالة» عند هذا الحد فحسب؛ فقد استطاع البرنامج على مدى «14» عامًا أن يكفل «17» مليار ريال، وذلك من أصل «31» مليار ريال، أخذتها المنشآت كقروض تمويل من بنوك وجهات تمويل أخرى مختلفة؛ لتغطي بذلك خدمات البرنامج أكثر من «14» ألف منشأة.

أسلوب ونهج البرنامج في التعامل، مع طلب كفالة ضمان التمويل الذي تطلبه المنشأة المعنية للجهة التي توفر لها التمويل، يعطي الجهات الأخرى، سواء خاصة أو عامة، درسًا مجانًا في سرعة اتخاذ القرار، مع الوفاء بالوعد؛ إذ لا تتعدى موافقة البرنامج على طلب الكفالة عدد 3 إلى 4 أيام عمل فقط.

وأخيرًا نقول: إن برنامج «كفالة»، الذي يتبع لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، كإحدى أذرع وزارة التجارة والاستثمار، ووفقًا لتعامله بمهنية واحترافية وشفافية، نسبة القروض المتعثرة لدى المنشآت التي يكفلها أمام جهات التمويل منخفضة جدًّا، وذلك مقارنة بالسوق؛ فهي أقل من 1.1 % فقط.

ليت الجهات العامة والخاصة تنتهج أسلوب ونهج برنامج «كفالة» نفسيهما، والرُّقي الذي ينتهجه في التعامل بشفافية، ومهنية، واحترافية، فضلاً عن سرعة اتخاذه القرارات دون تردد؛ لأن ذلك يصب في إطار خدمة السعودية حكومة وشعبًا.