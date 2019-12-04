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أقيم اليوم الأربعاء احتفال رسمي بافتتاح مقر جمعية عهد لرعاية الأيتام، وذلك بحضور محافظ القنفذة بالإنابة رئيس مركز المظيلف محمد بن عبدالرحمن آل شيبان، ومدير مركز التنمية بالقوز هادي بن محمد المسعري، ورئيس بلدية المظيلف المهندس سليمان بن أحمد الذيبي، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية وأعيان المظيلف ودوقة (شمال القنفذة).
وقد قام الأمين العام للجمعية محمد الزبيدي بشرح رسالة الجمعية ورؤيتها وأهدافها التي وضعت لتحقق حياة كريمة للأيتام وتساهم في تنمية مهاراتهم وهواياتهم وابتعاثهم لإكمال دراستهم في الكليات والجامعات داخل المملكة، وتركز على الجوانب التدريبية والمهنية التي تمكن الأيتام من الدخول لسوق العمل للمساهمة في بناء مستقبل مزهر لهم ولوطنهم، كما تركز هذه الأهداف على تعزيز القيم التربوية وتراعي الجوانب النفسية والأسرية.
وتقدم الجمعية خدماتها للأيتام المسجلين في كل من مركز المظيلف ودوقه والقرى التابعة لهما.
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 11:09 PM
"الزبيدي" شرح رسالة الجمعية لتحقق حياة كريمة للأيتام وتنمية مهاراتهم وهواياتهمبحضور محافظ القنفذة بالإنابة.. افتتاح مقر جمعية عهد لرعاية الأيتام بالمظيلف
أقيم اليوم الأربعاء احتفال رسمي بافتتاح مقر جمعية عهد لرعاية الأيتام، وذلك بحضور محافظ القنفذة بالإنابة رئيس مركز المظيلف محمد بن عبدالرحمن آل شيبان، ومدير مركز التنمية بالقوز هادي بن محمد المسعري، ورئيس بلدية المظيلف المهندس سليمان بن أحمد الذيبي، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية وأعيان المظيلف ودوقة (شمال القنفذة).
وقد قام الأمين العام للجمعية محمد الزبيدي بشرح رسالة الجمعية ورؤيتها وأهدافها التي وضعت لتحقق حياة كريمة للأيتام وتساهم في تنمية مهاراتهم وهواياتهم وابتعاثهم لإكمال دراستهم في الكليات والجامعات داخل المملكة، وتركز على الجوانب التدريبية والمهنية التي تمكن الأيتام من الدخول لسوق العمل للمساهمة في بناء مستقبل مزهر لهم ولوطنهم، كما تركز هذه الأهداف على تعزيز القيم التربوية وتراعي الجوانب النفسية والأسرية.
وتقدم الجمعية خدماتها للأيتام المسجلين في كل من مركز المظيلف ودوقه والقرى التابعة لهما.
، بحضور محافظ القنفذة بالإنابة.. افتتاح مقر جمعية عهد لرعاية الأيتام بالمظيلف ،
المصدر : الخليج 365
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