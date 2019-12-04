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بدأت انهيارات في جسر قرى الجبانة بمحافظة العارضة بمنطقة جازان؛ وذلك بسبب السيول التي شهدها وادي جازان أمس واليوم، وسط تحذيرات من استمرار الانهيارات بالجسر.
وتفصيلاً، رصدت مقاطع فيديو الأضرار التي وقعت بالجسر، وحذر الأهالي بمحافظة العارضة من مخاطر الجسر، وتزايد الانهيارات في مطلع الجسر نظرًا لحجم التشققات الكبيرة التي يشهدها الجسر، مطالبين بتدخل الجهات المعنية سريعًا، وصيانة الجسر. جازان العارضة السيول انهيارات جسر قرى الجبانة
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 11:00 PM
الأهالي حذَّروا من مخاطر الانهيار وطالبوا الجهات المعنية بالتدخُّل السريعشاهد.. انهيارات خطيرة ومستمرة في جسر الجبانة بالعارضة بسبب السيول
بدأت انهيارات في جسر قرى الجبانة بمحافظة العارضة بمنطقة جازان؛ وذلك بسبب السيول التي شهدها وادي جازان أمس واليوم، وسط تحذيرات من استمرار الانهيارات بالجسر.
وتفصيلاً، رصدت مقاطع فيديو الأضرار التي وقعت بالجسر، وحذر الأهالي بمحافظة العارضة من مخاطر الجسر، وتزايد الانهيارات في مطلع الجسر نظرًا لحجم التشققات الكبيرة التي يشهدها الجسر، مطالبين بتدخل الجهات المعنية سريعًا، وصيانة الجسر.
، شاهد.. انهيارات خطيرة ومستمرة في جسر الجبانة بالعارضة بسبب السيول ،
المصدر : الخليج 365
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