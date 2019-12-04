محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاعر والأديب السوري الدكتور ياسر طويش بزفاف أبنائه أحمد وبهاء على كريمتي عمار المنديل وحسين المنديل، في إحدى قاعات المنطقة الشرقية، وذلك وسط حضور نخبة من الأدباء والشعراء وبعض المسؤولين في المنطقة. 04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 10:34 PM Advertisements الشاعر "طويش" يحتفل بزفاف أحمد وبهاء الشاعر "طويش" يحتفل بزفاف أحمد وبهاء احتفل الشاعر والأديب السوري الدكتور ياسر طويش بزفاف أبنائه أحمد وبهاء على كريمتي عمار المنديل وحسين المنديل، في إحدى قاعات المنطقة الشرقية، وذلك وسط حضور نخبة من الأدباء والشعراء وبعض المسؤولين في المنطقة. الكلمات المفتاحية ، الشاعر "طويش" يحتفل بزفاف أحمد وبهاء ،

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