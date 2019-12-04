شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 15 محل وإتلاف 17 مستحضر تجميلي وسط الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت إدارة الخدمات النسائية ببلدية وسط الدمام، اليوم الأربعاء، بزيارة 411 منشأة ( تجارية – صحية – مركز تجميلي ). وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي على ” توتير ” أن الزيارة نتج عنها إغلاق 15 محل وإتلاف 17 مستحضر تجميلي خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي. وأكدت بلدية وسط الدمام أم ذلك يأتي بهدف التأكد من إلتزام المنشآت بالإشتراطات والمعايير البلدية.

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