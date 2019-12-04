بالفيديو.. هروب مواطن من كاميرا التليفزيون لشربه السجائر

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الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، لحظة هروب مواطن من كاميرات التليفزيون لشربه السجائر، وذلك خلال تغطية إحدى الفعاليات بموسم الرياض. وأوضح الفيديو، أحد المذيعين وهو يقدم تقريرًا عن إحدى الفعاليات بموسم الرياض، ويأتي مواطن من الخلف وهو يشعل سيجار، وعندما يرى الكاميرا يحاول الهروب وإخفاء السيجار.

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