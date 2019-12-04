شكرا لمتابعة خبر عن المرور توضح عقوبة استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، السائقين والسائقات، من استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

وأوضحت إدارة المرور، أن هذه مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٥)، تشمل غرامة مالية 1000/2000 ريال إضافة إلى حجز المركبةحتى إزالة المخالفة.

وأكدت إدارة المرور على ضرورة اللاتزام بقواعد وقوانين المرور وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.