اخبار السعوديه

المرور توضح عقوبة استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن المرور توضح عقوبة استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، السائقين والسائقات، من استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

وأوضحت إدارة المرور، أن هذه مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٥)، تشمل غرامة مالية 1000/2000 ريال إضافة إلى حجز المركبةحتى إزالة المخالفة.

وأكدت إدارة المرور على ضرورة اللاتزام بقواعد وقوانين المرور وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور توضح عقوبة استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا