شكرا لمتابعة خبر عن أنباء عن القبض على اللصّين اللذين حاولا سرقة مسّن أمام مسجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر، أن سيناريو سرقة المسِّن أمام باب المسجد تكرر أكثر من مرة، حيث يستهدف اللصوص المسِّنين تحديدًا حتى لا يتمكنوا من اللحاق بهم.
وأوضح مقطع فيديو، محاولة أحد اللصوص تعطيل دخول مسِّن إلى المسجد، ليقوم آخر بنشله إلا أنهما فشلا بعد اكتشاف المسن الأمر، ليفرا اللصان من الموقع.
وأشارت المصادر، إلى أن الكثير من الضحايا لا ينتبهون إلى عملية السرقة، مضيفًا أن شرطة جدة قبضت عليهما.
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