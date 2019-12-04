شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : اردوغان يهاتف الملك سلمان.. تفاصيل ما دار في المكالمة الهاتفية وكيف كان رد العاهل السعودي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، في بيان، أن أردوغان أعرب في الاتصال "عن عزائه ومواساته" في وفاة أخ الملك سلمان، الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، "سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان".



وأعرب العاهل السعودي، حسب البيان، عن "شكره وتقديره" للرئيس التركي "على مشاعره الأخوية، وتعازيه ومواساته في الفقيد"، الذي أعلن الديوان الملكي في السعودية عن وفاته الاثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.

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وتأتي هذه المكالمة بينما تشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملحوظا، على خلفية قضايا عدة، على رأسها اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، على يد فريق أمني مكون من 15 شخصا قدموا من المملكة وعادوا إليها فور تنفيذ الجريمة.



وازداد هذا التوتر حدة على خلفية انتقادات حادة من قبل السعودية لتركيا، على خلفية إطلاقها، يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا ضد المسلحين الأكراد، فيما اعتبرت المملكة هذا التحرك "اعتداء على السيادة السورية".