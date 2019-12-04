شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون ‘‘المطبع‘‘ السعودي محمد سعود الذي زار ‘‘إسرائيل‘‘؟.. شاهد ماذا صنع اليوم في الرياض وهز مشاعر السعوديين (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - للمرة الثالثة خلال شهر يقوم المطبع السعودي محمد سعود بنشر فيديوهات صادمة من قلب العاصمة السعودية الرياض.

وجاء الفيديو الثالث باستضافته عددا من "الإسرائيليين" داخل منزله، وسط حفاوة بالغة من قبله.

ويظهر مقطع الفيديو المطبع السعودي، وهو يرحب بأحد اليهود الذين يرتدي جلبابا، بالإضافة إلى آخر ظهر في استقبال المنزل.

وكان نشطاء ومدونون قد تداولوا على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسعودي المطبع ،وهو يلتقي جيسون غرينبلات مبعوث ترامب للشرق الأوسط.

وتم التعليق على الفيديو بالقول : "هذا الفيديو هدية أقدمها لمن له عقل، ولأولئك الذين قالوا لي أن هذا نكرة لا يمثل النظام الرسمي.. لأن من التقاه المطبع السعودي في الرياض هو مبعوث ترامب للشرق الأوسط ومهندس صفقة القرن وقائد قطار التطبيع السابق جيسون غرينبلات.

كما انتشر مقطع فيديو مثير للجدل للسعودي المطبع أيضا، والذي دعا فيه فيه بالعبرية لإسرائيل بأن تنتصر على قطاع غزة.

وكان المقطع قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة واسعة للمطبع وهو يقول : " مواطنو إسرائيل، أنا موجود في الرياض بالسعودية، وأريد أن أدعو لكم بالنصر على الإرهاب.. أنا أدعم دولة إسرائيل وشعبها اليهودي، وأدعو لحكومة إسرائيل ونتنياهو بالنصر على الإرهاب".

يذكر أن المطبع السعودي كان أيضا قد ظهر في مقطع سابق وهو يحثّ اليهود على التصويت لنتنياهو.

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