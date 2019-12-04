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عاجل : قوات إيرانية ضخمة تتحرك لشن هجوم مزلزل..وأمريكا تحذر السعودية والإمارات من عملية مباغتة.. مالذي يحدث؟

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