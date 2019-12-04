شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يفجر مفاجاة مزلزلة.. ويكشف: هؤلاء العرب هم سبب الكوارث والمآسي في بلداننا وليسوا الحكام والزعماء! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو للمفكر الإسلامي والسياسي الكويتي عبد الله النفيسي، والذي تحدث فيه عن انتشار عبارة " أنا عبد مأمور"، بين الجنود، لأجل تبرير الأوامر مهما كانت بشاعتها من قبل المسؤولين.

وكان الرقيب قد قام بحذف الجزء 24 من الصندوق الأسود والتي يجريها الإعلامي الكويتي عمار تقي مع النفيسي.

وفي التفاصيل فإن النفيسي في صلاة الجمعة في مخفر ( كيفان ) ومنها دعائي : اللهم سلَّط عليهم من لا يخافك فيهم ولا يرحمهم . وكان الضابط المناوب والشرطة يقولون آمين.. لذلك استدعتهم الداخلية للتحقيق معهم.

وذكر النفيسي في مقطع الفيديو الذي تم حذفه أن الله سبحانه ذكر في التوصيف الصحيح " إن فرعون وهامان وجنودهما"، ليبين أنه لولا وجود الجنود لما كان فرعون ولا هامان.

وأوضح أن الجندي آثم في أعماله من قيامه بالسجن والاعتقال في مناصرة فرعون.

وأشار النفيسي أنه دعا في خطبته بالقول : " اللهم عليك بفرعون وهامان وجنودهما الخاطئين"، حيث ردد خلفه المصلون " آمين".

وأضاف أيضا أنني دعوت : " اللهم لا رفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم"، فرددوا " آمين".

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