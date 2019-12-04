شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوة عسكرية ضاربة تصل إلى مشارف عدن استباقا لعودة الرئيس هادي.. ومصادر تكشف عن هويتها.. (شاهد الصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذبحة مروعة في العاصمة السعودية الرياض بحق طالبات جامعيات (فيديو لأصحاب القلوب القوية) مشروب بسيط يفتت الحصى ويقضي على آلام الكلى إلى الأبد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : قوة عسكرية ضاربة تصل إلى مشارف عدن استباقا لعودة الرئيس هادي.. ومصادر تكشف عن هويتها.. (شاهد الصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.