خادم الحرمين يدعو سلطان عُمان لحضور القمة الخليجية

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أخاه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبعث خادم الحرمين رسالة خطية لسلطان عُمان، سلمها أمين عام مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني خلال لقائه نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد، اليوم الأربعاء، في مسقط. وتنعقد القمة الخليجية في العاصمة الرياض في العاشر من ديسمبر الجاري، على أن يعقد الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة في التاسع من الشهر نفسه.

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