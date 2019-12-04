أكد وزير الصحة توفيق الربيعة رصد الوزارة لزيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام بقرابة ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: ‏أنصح بتطعيم الإنفلونزا، ‏فهو يحمي من الإصابة بمشيئة الله بنسبة ٦٠٪. ويحمي من الإصابة الشديدة بنسبة ٨٠٪. وأضاف: ‏يمكن الحصول على التطعيم من أي مركز صحي مجاناً وبدون موعد، وللإجابة على أي استفسارات بالإمكان الاتصال على ٩٣٧.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة ينبه وينصح: رصدنا زيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام.. التطعيم ضروري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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