كشف تفاصيل محاولة نشل “مسن جدة” قبل دخوله المسجد

كشفت مصادر تفاصيل الفيديو الذي انتشر في شبكات التواصل، وأظهر سيناريو فاشلًا لسرقة مسنّ، بعدما حاول أحد اللصوص تعطيل دخوله للمسجد، فيما باغته ثانٍ لنشله، وكان آخر ينتظرهما بالمركبة، لكن نباهة المسن وفطنته حالت دون ذلك؛ حتى تعرض النشّال للطمة على وجهه، ففرّ اللصوص من الموقع.

وبحسب مصدر فإن هذا السيناريو تكرر أكثر من مرة؛ إذ دأبت اللصوص على استهداف المصلين، وخاصة كبار السن الذين لا يستطيعون اللحاق بهم، ويقومون بسرقتهم بسرعة وخفة يد، والكثير من الضحايا لا يتنبّهون. وأكد المصدر أن شرطة جدة قبضت عليهم. وقال المصدر وفقًا لـ”سبق”:‏ “كان المسنّ قد ذهب لاستراحته شمال جدة، وعند حلول صلاة المغرب ذهب للمسجد لتأدية فرضه، وعندما همّ بدخول المسجد حاول الشخص الذي دخل قبله تعطيله عند باب المسجد وإيهامه بأنه سقط؛ حتى يشغله، والثاني جاءه من الوراء لنشل محفظته، فتنبه الضحية وصفعه، فهربوا من الموقع واستقلوا مركبة كانت قيد التشغيل، قبل أن يُقبض عليهم”. وكان نشطاء “تويتر” قد عبروا عن إعجابهم بفطنة المسن وحرصه؛ وهو ما أسهم في إفشال عملية السرقة.