بالصور: انطلاق “بطولة العلا لبولو الصحراء” الشهر المقبل

تنطلق “بطولة العلا لبولو الصحراء” أول بطولة رسمية تُقام في المملكة للعبة تحت إشراف “الاتحاد السعودي للبولو”، في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2020، في أولى الفعاليات الرئيسية التي يحفل بها موسم “شتاء طنطورة”. ويشارك في البطولة نخبة من أفضل وأشهر لاعبي البولو في العالم، وسط روعة الأجواء العربية الأصيلة في موقع مُدرجٍ على قائمة “اليونسكو” للتراث العالمي، وتُنظمها “الهيئة الملكية لمحافظة العلا” و”الاتحاد السعودي للبولو”، لتكون إحدى أبرز فعاليات الموسم.

وأكد رئيس “الاتحاد السعودي للبولو”، عمرو زيدان أن البطولة احتفاءٌ وترويج لرحلة التطوير في المملكة، وتهدف لاستقطاب المواهب المهتمة باللعبة من الشباب والشابات السعوديين، كما تُسهم في تعريف العالم بالعلا وجمالها، ومنح الفرصة لاستكشاف تجارب رائعة فيها. يذكر أن هناك باقتين للاستمتاع بـالبطولة وتعلمها: باقة اليوم الواحد، وباقة عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتعلم الزائر مبادئ ممارسة “البولو” لمدة ساعة واحدة.