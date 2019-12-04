كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن طريقة التأكد من نظامية عبوات السجائر المطروحة التي يتم بيعها في الأسواق . وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ” يمكنك التأكد من نظاميّة منتجات السجائر عبر تطبيق تحقّق” وأرفقت التغريدة بروابط تحميل التطبيق بنظامي أندرويد و IOS للهواتف الزكية .

وأشارت التغريدة التي اختتمت بهاشتإاق #النظامي_مختوم إلى أن السجائر النظامية التي يتم طرحها بالأسواق يكون عليها ختم الهيئة .

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كانت هذه تفاصيل خبر الزكاة والدخل: بهذه الطريقة يمكنك التأكد من نظامية السجائر المتوفرة بالأسواق باستخدام هاتفك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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