استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة- اليوم- وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ؛ بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين.
وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بشؤون حجاج جمهورية باكستان الإسلامية.
عقب ذلك، عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية باكستان بموسم حج 1441هـ.
إثر ذلك، وقَّع وزير الحج والعمرة وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي يتم على ضوئها تنظيم قدوم الحجاج القادمين من باكستان، وتوفير كل متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.
وأكَّد وزير الحج والعمرة، في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية، أن وزارة الحج والعمرة تعمل وفق منهجية واضحة للنهوض بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التي تحرص دومًا على توفير أرقى الخدمات والإمكانات لحجاج بيت الله الحرام، وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية.
وأشاد وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان، بالتطورات التي شهدها موسم الحج الماضي 1440 في تقديم الخدمات، منوّهًا بمبادرة طريق مكة التي سهلت على حجاج باكستان القدوم لأداء المناسك براحة واطمئنان.
كما قدَّم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، على ما يقدمانه من رعاية واهتمام لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم، وقال: «علاقتنا بكم إسلامية روحية في السراء والضراء، وبيننا مواثيق وعهود متينة، فلكم جزيل الشكر والامتنان».
كانت هذه تفاصيل خبر «بنتن» ووزير الشؤون الدينية الباكستاني يبحثان ترتيبات موسم حج 1441هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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