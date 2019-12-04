بالصور.. وزير الخارجية يستقبل سفراء كوسوفا والمجر والجبل الأسود

استقبل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض اليوم الأربعاء، كلًا من سفير جمهورية كوسوفا لولزيم مييكو، وسفير جمهورية المجر المعين بالاش شلماسي، وسفيرة جمهورية الجبل الأسود غير المقيمة دوشانكا جينيتش، المعينون لدى المملكة.

وتسلم وزير الخارجية خلال الاستقبالات، نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء معينين لبلدانهم لدى المملكة؛ تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، متمنيًّا لهم دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر الاستقبالات وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.