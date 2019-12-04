الربيعة: زيادة نشاط الإنفلونزا 30% مقارنة بالعام الماضي

أكَّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، أنه ستكون هناك زيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام بنسبة 30% عن العام الماضي.

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الربيعة: لاحظنا زيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام بقرابة 30% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، ناصحًا المواطنين بالحصول على تطعيم الإنفلونزا.

وشدَّد الوزير على أن هذا التطعيم يحمي من الإصابة بمشيئة الله بنسبة 60%، ويحمي من الإصابة الشديدة بنسبة 80%، قائلًا: يمكنك الحصول على التطعيم من أي مركز صحي مجانًا ودون موعد.. إذا لديك أي سؤال اتصل على (937).