انطلاق فعاليات «المسعف الكفيف» لأول مرة بحائل

أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، ممثلًا بإدارة التدريب- اليوم الأربعاء- دورة بعنوان «المسعف الكفيف»، يشارك فيها (20) مستفيدًا ومستفيدة من ذوي الإعاقة البصرية.

وأوضح المتحدث المكلف لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد حمد الطيار، أن الدورة التي انطلقت، أمس الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، تتضمن التدريب على كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الشائعة والطرق الصحيحة لإسعافها بالشكل الصحيح، وكيفية الإبلاغ والتواصل مع عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997)، إضافة إلى أخذ المعلومات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الإسعافية للموقع.

وقال الطيار، إنه تم الاعتماد خلال الدورة التي تقام لأول مرة في منطقة حائل، على إيصال المعلومات عن طريق الوصف والتطبيق من خلال تحسس الدمى؛ بهدف تمكين هذه الفئة الغالية على قلوبنا للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، مؤكدًا سعي الهيئة من خلال إقامة هذه الدورات التدريبية إلى تأهيل المتدربين والمتدربات، ورفع الكفاءة لديهم في مجال تقديم الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل الصحيح مع مختلف الحالات الإسعافية.