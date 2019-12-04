عبر «عوالمنا».. «مبادرات مسك» تُمكن الطاقات الإبداعية للأطفال بموسم الرياض

ينظم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» على مسرح أبوبكر سالم في منطقة البوليفارد بمدينة الرياض السبت المقبل، فعالية «عوالمنا»، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتمثل «عوالمنا» منصة ترفيهية إلهامية تفاعلية تعنى بتشجيع الأطفال على اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

ويهدف مركز مبادرات مسك من هذه الفعالية إلى اكتشاف مواهب الأطفال وصقلها من خلال تطوير مهاراتهم الشخصية والأدائية، وتدريب الطفل على أدوات التعلم الذاتي وتطوير قدراته، وإثراء مخيلة الطفل وتدريبه على تطوير أفكاره، وابتكار عوالم تناسب عمره يرى من خلالها واقعه بعيون خلاقة جديدة، وتمكين موهبة الطفل للظهور والمشاركة بإبداعاته أمام أصدقائه وعائلته.

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وتأتي الفعالية امتدادًا لاهتمام مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية بتنمية المواهب اليافعة واحتضانها مبكرًا، وتسليط الضوء على كيفية اكتشاف المواهب ودعهما وتوفير البيئة المناسبة لإطلاق الطاقات الإبداعية، فضلًا عن أهمية إيجاد منصة خاصة بالطفل لإعطائه المساحة ليكتشف موهبته ويعبر عنها.

ومن المنتظر أن تتضمن الفعالية مسرحية خيالية متكاملة من تمثيل الأطفال، وأنشطة مصاحبة في مجالات الفنون والمهارات والعلوم والتقنية؛ حيث ستعمل الفعالية على إثارة التساؤلات لدى الجمهور وتحفيز الإلهام لديهم عبر ما سيستعرضه أطفال موهوبون على المسرح من أنشطة إبداعية، إذ تركز الفعالية على تعزيز التساؤل لدى الأطفال واليافعين لتحقيق مستوى عالي للتعبير عن مواهبهم في مختلف المجالات الإبداعية، فضلًا عن توسيع مداركهم والارتقاء بأفكارهم إلى تجارب عملية ملهمة لمجتمعهم.

يذكر أن الفعالية ستستمر ثلاثة ساعات من الساعة الـ5:30 حتى الساعة 8:30 مساء، ويدعو مركز المبادرات في مسك الخيرية جميع الراغبين في الحضور مع أطفالهم إلى التسجيل عبر الرابط بالضغط هنا.