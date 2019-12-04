السعودية اليوم / منتدى شباب العالم يناقش قضايا الأمن والسلام والبيئة وريادة الأعمال بشرم الشيخ



القاهرة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

يناقش المشاركون في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري مجموعة من القضايا والملفات من بينها السلام والأمن العالميان والتحديات التي يواجههما في الوقت الراهن.

ويناقش المنتدى أيضا آثار التغيير المناخي على البشرية والحلول المطروحة لمواجهتها، وأفكار الشباب لحماية البيئة، وتميز المؤسسات الحكومية، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا سلسلة الكتل (بلوكتشين) وما تمثله من ثورة في العالم الرقمي، وسلسلة الكتل: تطبيقات متعددة وإمكانات غير محدودة، والذكاء الاصطناعي والبشر ومن الذي سيسيطر، وكيفية الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، والأعمال الابتكارية والتحديات في عصر التكنولوجيا الرقمية، وكيفية الحفاظ على السلامة في العالم الرقمي.

كما تتضمن الفعاليات جلسات عمل لمناقشة قضايا التعليم والتدريب المهني مع تغيير النظام البيئي للأعمال، وتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا وكيفية تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وإمكانات تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

وتسبق الافتتاح الرسمي لجلسات المنتدى ورش عمل ومناقشات تشمل الثورة الصناعية الرابعة ومهارات الشباب، وشباب دول حوض البحر المتوسط، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجالات التقدم في العالم الرقمي مع تكنولوجيا سلسلة الكتل، والتعاون بين الشباب الأفريقي من أجل تحقيق التنمية.

وسيضم المنتدى هذا العام حوالي 40 شركة تعمل في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، وستعرض أعمالها طوال فترة المنتدى، وقد اُختيرت الشركات بناء على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تتضمن تمكين المرأة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتأمين الغذاء.

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22:28ت م

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