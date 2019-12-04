

وادي الدواسر 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

استقبل محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك في مكتبه بالمحافظة أمس مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ومساعديه، حيث تمت مناقشة احتياجات المستشفى العام وقطاع الرعاية الصحية بالمحافظة .

واستعرض المحافظ مع المدير العام كل ما ينقص المحافظة من خدمات صحية وكوادر طبية وفنية وكذلك من مرافق صحية وتجهيزات، كما ناقش إمكانية توفير التخصصات المهمة في المراكز الصحية مثل النساء والعظام والأطفال لتقليل الحالات للمستشفى العام.

وبحث المبارك مع مسؤولي صحة الرياض، أسباب توقف مشروعي المستودعات المركزية خلف المستشفى، والبرج الطبي الذي تبلغ سعته 150 سريرًا، بعد اعتماده من قِبَل وزارة الصحة .

وأكد المدير العام أن الشؤون الصحية بمنطقة الرياض حريصة كل الحرص على توفير كل ما يخدم المحافظة، مبيناً أن المستشفى دُعم في الآونة الأخيرة بأطباء متخصصين وكوادر في شتى التخصصات، مع تفعيل برنامج الطبيب الزائر للتسهيل على المواطنين بالمحافظة من تكبد عناء السفر، مقدمًا شكره للمحافظ على متابعته واهتمامه بكل ما يقدم من خدمات بالمحافظة.

// انتهى //

22:27ت م

0310





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ وادي الدواسر يستقبل مدير صحة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.