السعودية اليوم / مدير تعليم عنيزة يدشن قافلة "رحلة السلامة" للنقل المدرسي



الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

دشّن مدير تعليم محافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح قافلة "رحلة السلامة"، بحضور المدير الإقليمي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي يوسف العمري، والمساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن المذّن ، وذلك بمدرسة ابتدائية سعد ابن أبي وقاص بعنيزة .

وتهدف فعاليات الرحلة في مضمونها إلى إيصال رسالتها التوعوية عبر الترفيه والمسابقات وتوزيع الجوائز والأنشطة التفاعلية، إضافة إلى أن هذه الأنشطة المتنوعة تهدف لتعريف الجميع بأهمية الإجراءات التي تضمن للطلبة الحفاظ على سلامتهم خلال رحلاتهم المدرسية.

وعبر مدير تعليم عنيزة عن سعادة أبناء محافظة عنيزة باستقبال مثل هذه الفعاليات التوعوية والتثقيفية، التي يكون لها أثر إيجابي على أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، معبراً عن سعادته باختيار تعليم عنيزة كثاني محطة للفعالية بعد العاصمة الرياض، مؤكداً أهمية نشر الوعي بين الطلبة وتعريفهم بأدوات السلامة وأهميتها، مقدماً شكره لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي على الجهود المبذولة .

من جانبه، أكد المدير الإقليمي للشركة في منطقة القصيم يوسف بن عبدالله العمري، حرص شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي على التوعية بأهمية الأمن والسلامة وتطبيق إجراءاتها من قبل الطلبة المستفيدين من خدمة النقل المدرسي، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الفعاليات هو الوصول إلى نقل مدرسي آمن للحفاظ على أرواح أبنائنا الطلاب والطالبات خلال رحلتهم من المدرسة وإليها.

وتتضمن فعاليات الرحلة مسرح تفاعلي لعرض مواد مرئية وأفلام كرتونية مشوقة، إلى جانب أقسام الرسم والتلوين لأبرز التعليمات والإرشادات، والمشاركة في عدد من الأنشطة الترفيهية، وأخيراً ركن "أبطال الرؤية 2030" حيث تُلتقط الصور التذكارية مع المهن التي يحلم بها الطلاب.

وتقدم شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي في مجال النقل التعليمي خدمـة النقـل المدرسي لـ 1.2 مليون طالب وطالبة عبر 25 ألف حافلة ومركبة تنفذ 50 ألف رحلة يوميًا، تغطي 18 ألف مدرسة، وتخدم 47 إدارة تعليم تتبعها 110 من مكاتب التعليم، بالإضافة إلى تقديم خدماتها لـ 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة عبر أكثر من 2000 حافلة ومركبة تنفذ 4 آلاف رحلة يوميًا.

// انتهى //

22:05ت م

0307





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم عنيزة يدشن قافلة "رحلة السلامة" للنقل المدرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.