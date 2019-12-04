السعودية اليوم / هيئة التخصصات الصحية تحتفل بتكريم شركائها



الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

احتفلت الهيئة

وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده أهمية دور شركاء الهيئة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، مشيراً إلى أن ما قدمه الشركاء من دعم للهيئة يعد دعماً إيجابياً تحقق من خلاله أهداف الهيئة الإستراتيجية لعام 2019م، مشيراً إلى أن دور الهيئة ورسالتها هي حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

ونوه الأمين العام للهيئة بما تحقق من إنجازات خلال هذا العام، معبراً عن شكره وتقديره لجميع شركاء الهيئة.

من جهته، أوضح المدير العام لإدارة التعاون في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سعيد العنزي أن إدارة التعاون عملت خلال الفترة الماضية مع شركاء الهيئة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لعام 2019م مشيراً إلى أن ما تحقق من منجزات يرجع إلى التعاون الوثيق الذي بين الهيئة وشركائها، مشيراً إلى أن الإدارة حققت نسب رضا مرتفعة لدى الشركاء تصل إلى 85 في المئة.

وخلال الحفل، كرم الأمين العام شركاء الهيئة وسلم للمكرمين دروعاً تذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

21:59ت م

0305



الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واساحتفلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم بتكريم عدد من شركاء الهيئة الذين أسهموا معها في تحقيق أهدافها الإستراتيجية لعام 2019 م وذلك في مقر الهيئة في مدينة الرياض.وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده أهمية دور شركاء الهيئة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، مشيراً إلى أن ما قدمه الشركاء من دعم للهيئة يعد دعماً إيجابياً تحقق من خلاله أهداف الهيئة الإستراتيجية لعام 2019م، مشيراً إلى أن دور الهيئة ورسالتها هي حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.ونوه الأمين العام للهيئة بما تحقق من إنجازات خلال هذا العام، معبراً عن شكره وتقديره لجميع شركاء الهيئة.من جهته، أوضح المدير العام لإدارة التعاون في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سعيد العنزي أن إدارة التعاون عملت خلال الفترة الماضية مع شركاء الهيئة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لعام 2019م مشيراً إلى أن ما تحقق من منجزات يرجع إلى التعاون الوثيق الذي بين الهيئة وشركائها، مشيراً إلى أن الإدارة حققت نسب رضا مرتفعة لدى الشركاء تصل إلى 85 في المئة.وخلال الحفل، كرم الأمين العام شركاء الهيئة وسلم للمكرمين دروعاً تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //21:59ت م0305

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.