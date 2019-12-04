السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تفتتح حملة توعوية عن مخاطر السيول



عرعر 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

افتتح معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري اليوم الحملة التوعوية عن مخاطر السيول تحت شعار" لا تامن السيل" التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، بحضور عدد من مديري الجهات المشاركة بالحملة وذلك في مجمع عرعر مول التجاري .

واستمع معاليه والحضور إلى شرح موجز عن مشاركات القطاعات والجهات بالحملة ، كما تجول بالمعرض المصاحب للحملة الذي يضم العديد من الكتيبات والمطويات واللافتات، ومرسماً وهدايا للأطفال .

وأشار مدير الجامعة إلى أن الحملة تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وتستمر ثلاثة أيام ، مبيناً أن تنظيم الجامعة يأتي في إطار حرصها على خدمة المجتمع وتوعيته من مخاطر السيول والوصول بالخدمة إلى مكان تجمع المواطنين، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خصوصاً في أوقات مواسم هطول الأمطار والسيول وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية في أثناء جريان السيول، مؤكداً أهمية متابعة النشرات الجوية والتحذيرات والإرشادات التي تصدرها الجهات الرسمية والمختصة، مثل الأرصاد الجوية والدفاع المدني وعبر الوسائل الرسمية .

وفي الختام قدم معاليه الشكر للجهات المشاركة في الحملة.

// انتهى //

21:37ت م

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