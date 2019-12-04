السعودية اليوم / افتتاح أعمال الاجتماع السادس للجنة المراقبة المشتركة لبرنامج حوض المتوسط بالأردن



عمّان 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

بدأت في مدينة العقبة جنوبي الأردن اليوم أعمال الاجتماع السادس للجنة المراقبة المشتركة لبرنامج حوض المتوسط للتعاون عبر الحدود، بمشاركة ثلاث عشرة دولة أوروبية ومتوسطية.

وبُحثت خلال الاجتماع المشروعات المنبثقة عن الدعوات المختلفة للبرنامج، ومناقشة التوجهات الجديدة للمفوضية الأوروبية حول مستقبل برامج التعاون عبر الحدود لما بعد 2020م، والحصول على تحديث من المفوضية الأوروبية.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود مع الدول الأعضاء بهدف مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها اللجوء والهجرة والبطالة والتغير المناخي.

يذكر أن برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط للفترة الثانية 2014-2020م، يضم في عضويته الدول الأعضاء وعددها ثلاث عشرة دولة أوروبية ومتوسطية، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التحديات المشتركة في مجال البيئة، من خلال إحدى عشرة أولية ضمن أربعة أهداف مواضيعية هي تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم والبحوث والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاندماج الاجتماعي ومحاربة الفقر وحماية البيئة والتكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

// انتهى //

21:35ت م

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