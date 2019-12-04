السعودية اليوم / وفد دبلوماسي هندي يزور الجامعة العربية



القاهرة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

زار وفد دبلوماسي هندي مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم بالقاهرة التقى خلالها بعدد من مسؤولي الأمانة العامة للجامعة العربية المعنيين بالشأن الفلسطيني والدولي.

وقال مدير إدارة آسيا بالجامعة العربية الوزير مفوض محمد بن صديق في تصريح اليوم : إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الهند وجامعة الدول العربية في مجال تنمية الموارد البشرية وهو أحد البنود الأساسية في إطار منتدى التعاون العربي – الهندي الذي أنشئ عام 2008م.

وأضاف بن صديق أن هذه الزيارة تأتي في إطار برنامج تبادل الزيارات بين الجانبين حيث قام وفد دبلوماسي من الجامعة العربية بزيارة مهمة إلى الهند في شهر يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن مسؤولي الأمانة العامة للجامعة العربية أطلعوا شباب الدبلوماسيين من وزارة الخارجية الهندية خلال زيارتهم الجامعة اليوم على أبرز القضايا التي تهتم بها جامعة الدول العربية وأهمها القضية الفلسطينية.

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20:57ت م

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