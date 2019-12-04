السعودية اليوم / تدشين برنامج "التعلم التعاوني باستخدام نماذج كيجن" بتعليم صبيا



صبيا07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

دشّن مدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي اليوم برنامج "التعلم التعاوني باستخدام نماذج كيجن" الذي تنفذه شركة العلم والتطوير ، وذلك بصالة النشاط الطلابي.

ويهدف البرنامج لمساعدة المعلمين والمعلمات على بناء المعارف، وتنمية مهارات التفكير، وبناء روح الفريق، والمهارات الاجتماعية، والتواصل الفعال، واتخاذ القرار، والسيطرة على المواقف التعليمية، وتوجيه المتعلمين نحو الهدف.

//انتهى//

20:30ت م

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