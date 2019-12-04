السعودية اليوم / بدء أعمال الندوة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الاستخدام الأمثل للمياه في المجال الزراعي بتونس



تونس 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

بدأت بتونس اليوم أعمال ندوة إقليمية لبلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط حول الاستخدام الأمثل للمياه في المجال الزراعي تعقد في إطار مشروع منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لتنفيذ أجندة 2030م بشأن المياه وإنتاجيتها واستدامتها في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستعمل الندوة على حث الخبراء على البحث في أفضل الطرق لتحسين إنتاجية المياه وتعزيز ديمومتها في القطاع الزراعي والنمو الاقتصادي، إضافة إلى تدعيم الاستقرار الاجتماعي وحماية البيئة في المناطق الريفية والحضرية.

ودعا منسق المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في شمال أفريقيا فيليب أنكرس، المسؤولين السياسيين والخبراء والمبتكرين الشبان في المنطقة إلى التعجيل برفع التحديات المتعلقة بالتحكم المستدام في الماء والتغيرات المناخية والأمن الغذائي, مؤكدًا على ضرورة تغيير طريقة استعمال الماء في مختلف البلدان على المدى القصير والمتوسط والطويل خاصة أن التوقعات تشير إلى إمكانية تزايد فترات الجفاف من 20 إلى 60 بالمئة في نهاية القرن الحالي مقارنة بالفترات المسجلة حاليًا.

ورأى أنكرس ضرورة وضع سياسات وآليات تحفز الفلاحين على استعمال الماء بأكثر ذكاء ومردودية بغية الترفيع في إنتاجية المياه بطريقة مستدامة.

// انتهى //

20:28ت م

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