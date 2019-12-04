القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف دبي يوم الإثنين المقبل أعمال النسخة الثانية عشرة من المنتدى الاستراتيجي العربي تحت شعار "استشراف العقد القادم 2020-2030".
يعقد المنتدى تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة متحدثين بينهم مسؤولون دوليون وخبراء استراتيجيون ومجموعة من الوزراء والخبراء الاستراتيجيين العالميين.
وتستشرف نسخة هذا العام من المنتدى السنوات العشر المقبلة بأكملها وتأثيرات أحداثها على العلاقات الدولية في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها.
وبالتزامن مع انطلاق أعماله يصدر المنتدى 3 تقارير بعناوين: "العالم في 2030- اتجاهات وتحولات وفرص وتحديات" و"11 سؤالاً للعقد القادم" و"مستقبل الأسلمة".
ويطرح المنتدى التحديات والفرص التي يجدر بصناع القرار معالجتها على أسس علمية دقيقة ومتوازنة، في ظل تلك التحولات السياسية والاقتصادية المطروحة على الساحة العالمية والإقليمية، دعما لجهود دولة الإمارات في نشر ثقافة استشراف المستقبل وتعزيز الوعي بالفكر المستقبلي استعداداً للسيناريوهات المتوقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر "المنتدى الاستراتيجي العربي" بدبي يستشرف تطورات العقد القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.