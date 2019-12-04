"المنتدى الاستراتيجي العربي" بدبي يستشرف تطورات العقد القادم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف دبي يوم الإثنين المقبل أعمال النسخة الثانية عشرة من المنتدى الاستراتيجي العربي تحت شعار "استشراف العقد القادم 2020-2030".

يعقد المنتدى تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة متحدثين بينهم مسؤولون دوليون وخبراء استراتيجيون ومجموعة من الوزراء والخبراء الاستراتيجيين العالميين.

وتستشرف نسخة هذا العام من المنتدى السنوات العشر المقبلة بأكملها وتأثيرات أحداثها على العلاقات الدولية في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها.

وبالتزامن مع انطلاق أعماله يصدر المنتدى 3 تقارير بعناوين: "العالم في 2030- اتجاهات وتحولات وفرص وتحديات" و"11 سؤالاً للعقد القادم" و"مستقبل الأسلمة".

ويطرح المنتدى التحديات والفرص التي يجدر بصناع القرار معالجتها على أسس علمية دقيقة ومتوازنة، في ظل تلك التحولات السياسية والاقتصادية المطروحة على الساحة العالمية والإقليمية، دعما لجهود دولة الإمارات في نشر ثقافة استشراف المستقبل وتعزيز الوعي بالفكر المستقبلي استعداداً للسيناريوهات المتوقعة.