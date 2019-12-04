كلوب: ميسي لم يكن الأحق بالكرة الذهبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن مدافع فريقه، فيرجيل فان ديك، كان أحق من ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بالتتويج بالكرة الذهبية، تلك الجائزة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.

وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية عن عام 2019، بفارق 7 أصوات عن فان ديك بعد منافسة شرسة بينهما.

وأوضح كلوب في تعليقه على فوز ميسي بالجائزة: "إن قرارات مثل هذه يتخذها الصحفيون، ولكنني أرى الأمر بشكل مختلف".

وأتبع: "لقد قلتها 500 ألف مرة من قبل، إن ميسي أفضل لاعب شاهدته في حياتي، لقد شاهدت فرانز بكينباور -أسطورة ألمانيا- ودييجو أرمندو مارادونا -أسطورة الأرجنتين- في بداية حياتي، ولكن ميسي شاهدته بشكل أكبر".

إلا أن مدرب بروسيا دورتموند السابق قال أيضا: "لم أرَ في حياتي موسما يقدمه مدافع كالذي قدمه فان ديك الموسم الماضي، بكل صدق، كان القرار الصحيح هو فوز فان ديك".

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وعن المنافسة التي كانت مع ميسي في عدد النقاط رد: "عرفت أن المنافسة كانت قريبة للغاية، نحن كمجموعة فزنا بدوري أبطال أوروبا وحصدنا 97 نقطة في موسم مذهل بالدوري الإنجليزي".

وشدد كلوب: "لا يمكن أن نحقق تلك الإنجازات إلا مع لاعبين يؤدون على مستوى عالٍ، الآن ذهبت الجوائز ويجب البحث عن جوائز أخرى".

يذكر أن فان ديك فاز في الموسم الماضي مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا مقدما مساهمات قوية في أغلب مراحل المسابقة بالإضافة إلى إحراز المركز الثاني في الدوري الإنجليزي وفي دوري الأمم الأوروبية مع هولندا.