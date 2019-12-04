، رويز: سأكتب التاريخ في "الدرعية".. جوشوا: لم أحضر للاستعراض ،

محمد بن مسعود - الدمام - الملاكمان يبديان جاهزيتهما للنزال التاريخي

أكد المكسيكي أندي رويز جاهزيته لمواجهة البريطاني أنطوني جوشوا في نزال الدرعية التاريخي على لقب بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل.

ويسعى رويز للحفاظ على اللقب، فيما يريد جوشوا استعادته، وذلك عندما يلتقيان يوم السبت المقابل في الدرعية.

وفي هذا الصدد قال رويز خلال المؤتمر الصحفي: "كانت ثلاثة أشهر طويلة. كنت أتدرب خلالها حتى أستطيع المحافظة على الإنجاز؛ فأنا صنعت التاريخ، وأريد أن أحافظ عليه".

وأضاف: "خصمي جاهز، وأعرف أنه حذر، ويجب عليّ أن أكون جاهزًا، وأمنع فرصته في الفوز".

وعن وجود حافز لتحقيقه إنجازات قال: "نعم، لدي حافز، ولا أريد أن أجعل هذه الإنجازات والأحزمة التي حققتها تذهب سدى".

وأضاف: "أرى أن مجهودي بدا يثمر، وكل يوم أتدرب من أجل السابع من ديسمبر".

وأبدى رويز إعجابه بالسعودية، وقال: "هذا المكان رائع، واتفقنا أنه أفضل مكان لنصنع التاريخ في مدينة تاريخية، ووسط شعب رائع".

من جانبه، بدأ البريطاني أنتوني جوشوا حديثه بالقول: "أشكر السعودية لاستضافتنا هنا. ومن الرائع أن نكون في هذه المباراة، ونتحدى على لقب العالم. وهذا رابع تحدٍّ لي في زمن قصير".

وأضاف: "أنا أحترم رويز، ونحن نحترم بعضنا، وعندما نكون على الحلبة بكل تأكيد تختلف الأمور. وأنا عازم على تحقيق الفوز. أنا حضرت من أجل الفوز، وليس للمشاركة فقط، وسأكون ملتزمًا وعازمًا على تحقيق ذلك. أنا لست هنا لكي أتباهى وأستعرض".

وأضاف: "أنا وصلت إلى النجومية، وأدرك أنني أنا ورويز مختلفان، ويجب عليّ أن أستثمر وقتي بشكل حكيم".

وعن شعوره في حالة الانتصار قال: "إذا انتصرت ستكون لحظة مهمة في تاريخي. سأخوض المباراة واضعًا التحدي نصب عيني".

وختم حديثه بالقول: "حضرنا إلى السعودية لنحول هذه الرياضة لحدث كبير. قضينا كثيرًا من الوقت، وشاهدت مكان النزال الرائع، وشكرت الجميع، ونأمل أن يكون لدي يوم رائع، وأفوز في النزال".

بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل الدرعية