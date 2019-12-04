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محمد بن مسعود - الدمام - كشف الإعلامي البرازيلي "Eugênio Leal" عن سبب تغريدته بشأن اقتراب الهلال من اللاعب القطري أكرم عفيف، الحائز مؤخراً على جائزة أفضل لاعب آسيوي، وهي التغريدة التي أثارت اهتمامًا كبيرًا.
ونشر الإعلامي تغريدة تحدّث فيها عن اقتراب نادي الهلال من ضمّ اللاعب؛ حيث ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهذا الخبر، قبل أن يعود الإعلامي ليؤكد أنه لا يملك أي معلومات، وأن تغريدته كانت بناء على خبر قرأه في أحد المواقع.
من جهة أخرى قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال: إن محترفي الفريق السبعة سيستمرون لنهاية الموسم، وهو ما ينفي ما تمت إثارته بشأن رغبة اثنين من محترفي الفريق في الرحيل أو رغبة النادي في التعاقد مع آخرين.
ويضم الهلال حاليًّا سبعة محترفين هم: البرازيلي كارلوس إدواردو، والكولومبي كويلار، والبيروفي كاريلو، والإيطالي جيوفينكو، والكوري هيونغ سوو، والفرنسي بافيتمبي غوميز، والسوري عمر خربين.الهلال أكرم عفيف
حقيقة اقتراب "الهلال" من ضم "أكرم عفيف" لاعب "السدّ"محمد السيّد الخليج 365 2019-12-04
كشف الإعلامي البرازيلي "Eugênio Leal" عن سبب تغريدته بشأن اقتراب الهلال من اللاعب القطري أكرم عفيف، الحائز مؤخراً على جائزة أفضل لاعب آسيوي، وهي التغريدة التي أثارت اهتمامًا كبيرًا.
ونشر الإعلامي تغريدة تحدّث فيها عن اقتراب نادي الهلال من ضمّ اللاعب؛ حيث ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهذا الخبر، قبل أن يعود الإعلامي ليؤكد أنه لا يملك أي معلومات، وأن تغريدته كانت بناء على خبر قرأه في أحد المواقع.
من جهة أخرى قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال: إن محترفي الفريق السبعة سيستمرون لنهاية الموسم، وهو ما ينفي ما تمت إثارته بشأن رغبة اثنين من محترفي الفريق في الرحيل أو رغبة النادي في التعاقد مع آخرين.
ويضم الهلال حاليًّا سبعة محترفين هم: البرازيلي كارلوس إدواردو، والكولومبي كويلار، والبيروفي كاريلو، والإيطالي جيوفينكو، والكوري هيونغ سوو، والفرنسي بافيتمبي غوميز، والسوري عمر خربين.
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
07:12 PM
كشف الإعلامي البرازيلي "Eugênio Leal" عن سبب تغريدته بشأن اقتراب الهلال من اللاعب القطري أكرم عفيف، الحائز مؤخراً على جائزة أفضل لاعب آسيوي، وهي التغريدة التي أثارت اهتمامًا كبيرًا.
ونشر الإعلامي تغريدة تحدّث فيها عن اقتراب نادي الهلال من ضمّ اللاعب؛ حيث ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهذا الخبر، قبل أن يعود الإعلامي ليؤكد أنه لا يملك أي معلومات، وأن تغريدته كانت بناء على خبر قرأه في أحد المواقع.
من جهة أخرى قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال: إن محترفي الفريق السبعة سيستمرون لنهاية الموسم، وهو ما ينفي ما تمت إثارته بشأن رغبة اثنين من محترفي الفريق في الرحيل أو رغبة النادي في التعاقد مع آخرين.
ويضم الهلال حاليًّا سبعة محترفين هم: البرازيلي كارلوس إدواردو، والكولومبي كويلار، والبيروفي كاريلو، والإيطالي جيوفينكو، والكوري هيونغ سوو، والفرنسي بافيتمبي غوميز، والسوري عمر خربين.
، حقيقة اقتراب "الهلال" من ضم "أكرم عفيف" لاعب "السدّ" ،
المصدر : الخليج 365
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