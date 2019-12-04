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محمد بن مسعود - الدمام - قررت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إقالة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مقدمةً شكرها للمدرب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.
وكان الشباب قد خسر اليوم أمام الشعلة 2-1 في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ليودع البطولة مبكراً.الشباب رئيس الشباب خالد البلطان إقالة المدرب خورخي ألميرون
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 09:24 PM
قررت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إقالة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مقدمةً شكرها للمدرب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.
وكان الشباب قد خسر اليوم أمام الشعلة 2-1 في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ليودع البطولة مبكراً.
، الشباب يقيل مدربه "خورخي ألميرون" ،
المصدر : الخليج 365
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