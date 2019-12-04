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المرور توضح عقوبة استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة
حجز المركبة حتى إزالة المخالفة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، السائقين والسائقات من استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٥)، تشمل غرامة مالية 1000- 2000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.
وأكدت إدارة المرور على ضرورة الالتزام بقواعد وقوانين المرور؛ وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.
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