2019-12-04

المرور توضح عقوبة استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، السائقين والسائقات من استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

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وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٥)، تشمل غرامة مالية 1000- 2000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

وأكدت إدارة المرور على ضرورة الالتزام بقواعد وقوانين المرور؛ وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

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