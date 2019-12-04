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ضبط مستودع عطور مقلدة ومصادرة 17 ألف عبوة بـ #جدة
خلال الجولات الرقابية في المحافظة
متابعات الخليج 365 - جدة
ضبطت فرق وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، مستودعًا لتخزين العطور المقلدة، حيث تم مصادرة 17 ألف علبة عطر مقلد، في جدة.
وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه خلال الجولات الرقابية في جدة تم ضبط مستودع يتم فيه تخزين العطور المقلدة.
وأضافت أنه تم مصادرة أكثر من 17 ألف علبة عطر مقلد جاهزة للتوزيع، واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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