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إصابة مواطن ستيني بكورونا في #حفر_الباطن
بعد مخالطة الإبل
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، عن إصابة مواطن يبلغ من العمر ٦٥ عامًا بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية “فيروس كورونا” في محافظة حفر الباطن.
وأكد المركز أن الحالة المصابة كانت مخالطة للإبل وأن حالة المريض مستقرة.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مساء أمس إصابة مواطن بفيروس كورونا في مستشفى الملك خالد العام، وبدورها تواصلت “متابعات الخليج 365” مع المتحدث الرسمي بصحة حفر الباطن ناصر الغرابي الذي أوضح بأن أي مستجدات عن حالات كورونا يكون النشر في موقع وزارة الصحة.
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