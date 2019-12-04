رئيس الشورى يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية في #باكستان

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، إلى إسلام آباد، في بداية زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر.

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وكان في استقباله بمطار إسلام أباد الدولي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الباكستانية السعودية في الجمعية الوطنية محمد إبراهيم وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الأستاذ نواف المالكي وعدد من المسؤولين.

ويرافق رئيس الشورى وفد من أعضاء مجلس الشورى مكون من معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، والدكتور أيمن بن صالح فاضل، والدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان.



