- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم رئيس الشورى يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية في #باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رئيس الشورى يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية في #باكستان
متابعات الخليج 365 - الرياض
وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، إلى إسلام آباد، في بداية زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر.
وكان في استقباله بمطار إسلام أباد الدولي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الباكستانية السعودية في الجمعية الوطنية محمد إبراهيم وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الأستاذ نواف المالكي وعدد من المسؤولين.
ويرافق رئيس الشورى وفد من أعضاء مجلس الشورى مكون من معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، والدكتور أيمن بن صالح فاضل، والدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الشورى يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية في #باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.